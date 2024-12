I Friedkin saranno i nuovi proprietari dell'Everton: arriva l'approvazione della Premier League

Il 23 settembre 2024proprietario della Roma, aveva annunciato, tramite un comunicato della societàdalla Blue Heaven Holding. Per il via libera definitivo, però, serviva l’approvazione di Premier League, Football Association e dell’Autorità Finanziaria. Approvazione che, dopo oltre due mesi, sarebbe arrivata.“Blue Heaven Holding e Friedkin Group confermano diLa transazione è soggetta ad approvazione regolamente da parte di Premier League, Football Association e dell'Autorità Finanziaria".

APRROVAZIONE - Stando a quanto riporta Sky Sport News,. Il gruppo statunitense ha seguito il processo di regolamentazione, come si legge su Calcio & Finanza, da quando ha raggiunto un accordo per rilevare le quote e il completamento dell’acquisizione sarebbe previsto per laLa prima volta che il gruppo Friedkin si era mosso per il pacchetto di maggioranza dell'Everton,in merito all'entità dei prestiti che il patron della Roma avrebbe chiesto ad altri partner. Allo stesso modo, era tramontato pure, il gruppo che attualmente detiene il pacchetto di maggioranza del Genoa e che, scaduto il periodo di trattare in esclusiva lo scorso 31 maggio, non aveva fornito le adeguate garanzie per completare l'affare. Si chiude, così, una vicenda cheuna cifra non così lontana da quella spesa per acquistare i giallorossi da Pallotta nel 2020.