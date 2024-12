Ryan Friedkin è a Roma. Dal nuovo Ceo allo stadio: gli appuntamenti in programma

Il vicepresidente della Roma è arrivato questa mattina nel centro sportivo e ha salutato la squadra e Claudio Ranieri. Il rapporto col nuovo mister è solido e proprio con lui si inizierà a progettare ladel futuro. Prima, però, c’è da pensare al Lecce.. Oggi c’è stato un confronto con la rosa e con lo staff. Non mancheranno i fischi dell’Olimpico in caso di apparizione sui maxi schermi. Mancava da settembre.

- Nei prossimi giorni sono in programma riunioni interne. Sono passati più di due mesi dalle dimissioni di Lina Souloukou e il club è ancora senza un Ceo.. Quest’ultimo ne ha parlato qualche giorno fa: “Per ora sono solo voci, ma ci penserei”. Entro gennaio è previsto l’annuncio. Con i Friedkin difficile escludere un nome a sorpresa. Alle prossime riunioni parteciperà anche Dan (da remoto) e Ed Shipley (braccio destro della famiglia americana).

– Dicembre sarà un mese importante per la Roma non solo per le partite in programma, ma anche per il tema stadio.. Questo potrebbe essere il mese decisivo e la presenza di Ryanapre a questo scenario. Sono attese novità anche sotto questo punto di vista.