Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone, ha parlato al termine del match contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN: "Con la SPAL meritavamo qualcosa in più, idem a Empoli. E invece le abbiamo perse. Siamo ripartiti con umiltà e voglia di giocarci la nostra Serie A. Ci riuscisse il miracolo saremmo stati bravi e fortunati, altrimenti ci siamo goduti la Serie A e per gente come me che ha fatto la scalata dalla Lega Pro è un sogno. Abbiamo vinto una partita importante, ed è stato un gran gol in uno stadio che ha visto grandi attaccanti. Applausi dei tifosi viola? Fa piacere, vuol dire che siamo simpatici. Se oggi mi sono schierato al Fantacalcio? Mi sono messo primo panchinaro ma dovrei entrare. L'ho fatto per scaramanzia. I miei amici mi lasciano prendere a 1 all'asta".