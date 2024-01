Frosinone, rinforzi in arrivo da Atalanta e Napoli

Marco Demicheli

Avversari in campo, prima di chiudere un'operazione di mercato. Frosinone e Atalanta si sono affrontati ieri sera nel Monday Night della 20^ giornata di Serie A, dopo essersi sentite spesso nelle ultime settimane per parlare di Nadir Zortea, esterno di proprietà dei nerazzurri e obiettivo di mercato del club del presidente Stirpe. Un'intesa di massima tra le due società è stata trovata già da qualche settimana, per dargli il via libero definitivo la famiglia Percassi aspetta però la partita di oggi. Non tanto per togliere un giocatore agli avversari, ma perché ne ha bisogno visti gli infortuni degli esterni di Gasperini. Dopo stasera, è attesa però la chiusura dell'affare.



ZERBIN IN ATTESA - E anche Alessio Zerbin è in attesa del via libera definitivo. Non dall'Atalanta, ma dal Napoli, che visto il momento negativo vissuto ultimamente aveva bloccato tutte le uscite. Il 2-1 sulla Salernitana ha portato una boccata d'aria fresca nello spogliatoio azzurro, ancora però non sufficiente per cambiare i programmi. La trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana rischia di rallentare ulteriormente gli annunci, la l'intesa di massima per il prestito fino a giugno è stata raggiunta. Una stretta di mano virtuale, che ancora non vale una firma sui contratti. Ma dopo l'affare Huijsen, il Frosinone non vuole più correre rischi. Via Napoli potrebbe arrivare pure il trequartista serbo Matija Popovic (classe 2006), trattato nelle scorse settimane dal Milan ed entrato poi in contatto pure con Juventus e soprattutto Bayern Monaco.