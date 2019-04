Fiorentina-Frosinone 0-1



Sportiello 6: torna per la prima volta al 'Franchi' da ex. Ferma Mirallas in avvio, è attento sulla rovesciata di Milenkovic.



Goldaniga 6: un compitino con poche sbavature. Pericoloso nel secondo tempo con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.



Salamon 5,5: svetta di testa dopo un minuto, ma Lafont ci mette i guanti. Impreciso in fase d'impostazione. Lascia in dieci il Frosinone per infortunio nel finale.



Capuano 6: trascina spesso Muriel sull'esterno, concedendogli poco spazio. Tiene botta, come tutto il reparto.



Paganini 5,5: i compiti difensivi superano quelli offensivi, soprattutto quando Biraghi aumenta la pressione. Funambolo, le sue sortite risultano inconcludenti. Ammonito per un fallo irruente su Biraghi.



Chibsah 6: fa legna in mezzo al campo, staziona nel mezzo e quando attacca non è sempre perfetto.



Sammarco 6: un primo tempo di sostanza e calci piazzati, poi all'intervallo lascia il campo. (dal 1' st Maiello 6: prende le redini di Sammarco e unisce quantità a qualità, mettendo in difficoltà le idee viola con densità.



Valzania 6: suo il tentativo della distanza che al 17' pt rompe il forcing viola.



(dal 35' st Zampano 6: mossa che aumenta il peso difensivo, negli uomini e nei movimenti.



Beghetto 6: Lafont si complica la vita sul suo tiro al 39' st. Macina chilometri ma non è lucidissimo in attacco.



Trotta 5: il Frosinone attacca poco e, quando lo fa, lui non è tra i protagonisti assoluti.



(dal 23' st Ciofani 7,5: segna una rete pesantissima per i suoi, tre punti fondamentali da subentrato. Meglio di così?)



Pinamonti 6: all'andata un suo gol pareggiò i conti a pochi minuti dalla fine, stavolta spara a salve ma serve l'assist a Ciofani.



All. Baroni 7: sono tre punti fondamentali. Il Frosinone si difende solidamente, attacca poco nel primo tempo ed è meno timido nella ripresa. L'ingresso di Ciofani risulta decisivo e, sebbene la classifica faccia sempre paura, le speranze per la salvezza aumentano.