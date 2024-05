Frosinone in Serie B se... Tutte le combinazioni

. Tutto, però, verrà deciso durante l’ultima giornata, con Verona, Udinese ed Empoli, maggiormente candidate alla retrocessione.Alla formazione di Di Francesco serve fare punti nell’ultima giornata di Serie A.I friulani si trovano a quota 34 punti – a pari merito con il Verona -, mentre i toscani a 33, attualmente diciottesimi e terzultimi in classifica. I ciociari, invece, si sono piazzati a 35 punti.

SEGUI LA LOTTA SALVEZZA

Frosinone-Udinese (data e orario da stabilire)

Perde contro l’Udinese, ma l’Empoli vince contro la Roma e il Verona fa almeno due punti nelle ultime due partite

Questa è la partita che deve ancora disputare il Frosinone nel corso della trentottesima giornata di Serie A:, in sostanza,domenica prossima, ma servono una serie di combinazioni, partendo dalla sconfitta contro l’Udinese, per scendere in cadetteria.

Va ricordato che,, come nello scorso campionatoSe invece tre o quattro squadre terminassero il campionato a pari punti al 18esimo posto, a decidere quali saranno le due squadre a giocare lo spareggio sarebbe una classifica avulsa, basata sugli scontri diretti: la migliore delle tre squadre, o le migliori due nel caso di quattro squadre, non giocherebbero lo spareggio, le altre due, invece, si affronteranno nello spareggio finale (andata e ritorno, però, quest’anno).