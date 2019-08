Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa dai suoi per 3-0 con il Pordenone: "Non sono contento, questa è una bastonata. La Serie B bisogna affrontarla con un altro atteggiamento. Siamo arrivati sempre secondi sulle palle vaganti, abbiamo preso gol con palla in area. Spero la batosta ci faccia bene, perché in questo campionato, come nel calcio, vinci sei dai tutto e vai a 2000. Siamo stati lenti nel giro palla e nel pensare. Non voglio essere duro, ma una sconfitta così alla prima può darci una svegliata. Il Pordenone non ha rubato assolutamente nulla anzi, dobbiamo cambiare atteggiamento e alzare i ritmi".