Nove minuti di Var, troppi secondo il direttore sportivo del Frosinone, Ernesto Salvini che ai microfoni di Radio Sportiva ha commentato: "Ogni volta che c'è qualche innovazione nel calcio si finisce per peggiorarlo. Con la Var ci sono troppe pause e non sta venendo utilizzata secondo quelle che erano le finalità iniziali: dovrebbe intervenire solo in casi clamorosi. Altrimenti, di questo passo potremmo sostituire l'arbitro con un drone. Il calcio è qualcosa da vivere all’istante”.