Frosinone, Sassuolo e Salernitana: quanto incassano i club retrocessi grazie al paracadute

Getty

La 38esima e ultima giornata di Serie A ha dato il verdetto decisivo per quanto riguarda il discorso: dopo, è illa terza e ultima squadra a salutare il massimo campionato e passare in Serie B, in vista della prossima stagione. Un verdetto arrivato nei minuti finali del campionato, grazie al gol di Mbaye Niang che ha deciso Empoli-Roma, salvando i toscani e condannando i ciociari, contemporaneamente sconfitti in casa dall'Udinese.I tre club retrocessi possono 'consolarsi' con il. Nell'ambito della mutualità verso le categorie inferiori, si tratta del "totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva, a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A".

Ma come funziona il contributo per le retrocesse e quanto guadagnano Frosinone, Sassuolo e Salernitana? Il sito specializzato Calcio e Finanza fornisce un'analisi a riguardo.- Chi retrocede ha diritto a un contributo economico, con l'obiettivo di attutire il colpo della retrocessione. La perdita di categoria infatti porta immediatamente a un calo dei ricavi (soprattutto a livello di diritti televisivi), mentre è più complicato abbattere i costi.Per questo motivo, alle società retrocesse vengono destinati complessivamentedistribuiti in questo modo:

-a ciascuna “Società di fascia A” un importo pari ad euro-a ciascuna “Società di fascia B” un importo pari ad euro-a ciascuna “Società di fascia C” un importo pari ad euro- Per quanto riguarda la, si tratta delle società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva, e non posseggono i requisiti delle società di fascia B o C.

Le società disono quelle che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva, compresa la stagione al termine della quale è arrivata la retrocessione dalla Serie A.Le società di, infine, sono quelle che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. Questi ultimi club sono quelli che incassano la quota più alta.

- Qual è la situazione di quest'anno? Considerando che sono retrocesse Salernitana, Sassuolo e Frosinone, evidenzia Calcio e Finanza,. Infatti, qualora fosse stata superiore, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte. Per esempio: nell'ipotesi in cui le tre retrocesse abbiano diritto a 25 milioni di euro ciascuna, la quota di ogni club si ridurrà a 20 milioni di euro.Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva la somma delle singole quote fosse stata inferiore al totale di 60 milioni di euro, la somma residua - sulla base del regolamento - sarebbe andata ad alimentare il fondo 'Paracadute retrocesse' relativo alla stagione sportiva 2024/25 fino a un massimo di 75 milioni di euro (60 milioni più l'eventuale incremento stagionale); tuttavia, l'assemblea potrebbe deliberare in favore di una destinazione alternativa.

Come quest'anno, anche nel 2022/23 e anche nel 2021/22 la cifra da distribuire tra le società retrocesse ammontava esattamente a 60 milioni, ma nel 2020/21 ad esempio la quota residua di 15 milioni era stata destinata ad alimentare la cifra complessiva dei diritti tv poi distribuita tra tutti i club di Serie A.- Di seguito quanto incasseranno le tre società retrocesse quest'anno:– 10 milioni (una nelle ultime quattro)– 25 milioni (in Serie A dal 2013/14)– 25 milioni (tre partecipazioni in Serie A nelle ultime quattro stagioni)

- La cifra massima che un club può incassare con il paracadute in caso di retrocessione è pari a 25 milioni di euro, quella incassata da Salernitana e Sassuolo. Somma che non è in grado di colmare i ricavi da diritti tv mancanti a causa di un anno in Serie B:. Nel caso dei club di fascia A, i diritti tv varrebbero almeno il triplo.

La misura comunque contribuisce in maniera significativa ai conti delle retrocesse: come evidenzia Calcio e Finanza, negli ultimi dieci anni