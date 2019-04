Un micidiale e angolatissimo diagonale del trentaquattrenne Daniel Ciofani, entrato in campo da appena cinque minuti al posto di Trotta ed egregiamente servito da Pinamonti, ha battuto senza scampo Lafont e regalato al Frosinone la seconda vittoria consecutiva e con essa i tre punti che lo tengono ancora aggrappato al trenino della speranza, alle spalle di Bologna, Empoli e Udinese. Per la Fiorentina ancora un risultato negativo ad onta delle buone cose che ha fatto vedere in questa stagione. Ma il merito del Frosinone, oggi, è fuori di ogni dubbio. Perché è stata quella di Baroni la squadra che è andata più vicina al gol nel corso della partita, piacevole malgrado tutto, con due squadre che non hanno dato spettacolo ma che non hanno mai rinunciato a cercare la vittoria. La squadra viola può recriminare sul palo colpito dal solito Chiesa sette minuti prima del gol del Frosinone, al 31' della ripresa, quando il giovane figlio d'arte, dopo una breve progressione sul settore sinistro del campo, ha tagliato verso il centro ed ha lasciato partire un tiro che, superata la mano protesa di Sportiello, è stato respinto dalla base del montante alla sinistra del portiere ospite.



Dopo una partenza vivace, in cui ha mostrato immediatamente le proprie intenzioni, il Frosinone si è schierato in maniera molto giudiziosa, con un terzetto difensivo (Goldaniga-Salomon e Capuano) molto attento e ben protetto sulle estreme dai ripiegamenti di Paganin e Beghetto, mentre i tre centrocampisti, il poderoso Chibsah, l'ordinato Sammardo ed il mobile Valzania, accorciando attentamente davanti alla loro terza linea, non lasciavano alla Fiorentina spazi sufficienti per rendere pericolosa la manovra offensiva. In avanti si rendeva pericoloso Pinamonti col suo movimento e Paganini, che macinava chilometri e che, protetto da Trotta, si inseriva con grande efficacia in zona di tiro tanto da rendersi autore delle conclusioni più pericolose della propria squadra. Era di Paganini infatti il tiro più pericoloso che impegnava Lafont ad intervenire in due tempi al 39'.



La Fiorentina, che Pioli aveva presentato con Chiesa e Muriel supportati da Miralles, non riusciva a rendersi pericolosa che con una serie di cross, prevalentemente dalla sinistra, dove si mostrava molto attivo anche Biraghi, senza tuttavia impegnare Sportiello seriamente, oltre che in qualche respinta sui traversoni. Nella ripresa i due allenatori si giocano i cambi cercando di modificare la situazione di equilibrio. Comincia Baroni inserendo Maiello al posto di Sammarco. Ma poi Pioli cambia volto alla squadra inserendo Simeone e Dabo al posto di Gerson e Benassi, dando alla formazione un assetto più dichiaratamente offensivo a scapito di una minor tenuta del centrocampo. Baroni rispondeva inserendo Ciofani (che si rivelerà l'arma vincente) al posto di Trotta e poi Zampano per Valzania. Le cose non cambiavano, ma a cospetto di un centrocampo meno protetto, era il Frosinone che si rendeva più pericoloso con Paganini e sfiorava il bersaglio al 28' ed al 30', mentre la Fiorentina non riusciva a contrappore altro che un paio di colpi di testa di Vlahovic - subentrato ad uno spento Muriel, progressivamente sparito dalla scena - sulla sequela di cross che si ripeteva, senza riuscire mai a trovare gli spazi per verticalizzare il gioco.



Passato in vantaggio, il Frosinone rimaneva in dieci per l'infortunio di Salomon a cambi esauriti. Barone spostava in difesa Zampano ed arretrava il generoso Paganini difendendo il prezioso successo senza che la Fiorentina riuscisse a produrre altro che un paio di conclusioni di Simeone e Chiesa prive però del crisma della irresistibilità e quindi non idonee a rimettere in discussione il risultato.



IL TABELLINO



Fiorentina-Frosinone 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 39' st Ciofani



Assist: 39' st Pinamonti



Fiorentina (4-3-3): Lafont, Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Benassi (13' st Dabo), Veretout, Gerson (13' st Simeone), Chiesa, Mirallas, Muriel (34' st Vlahovic). All.: Pioli.



Frosinone (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano, Paganini, Chibsah, Sammarco (1' st Maiello), Valzania (35' st Zampano), Beghetto, Trotta (23' st Ciofani), Pinamonti. All.: Baroni.



Arbitro: sig. Chiffi di Padova.



Ammoniti: 42' Beghetto (FR), 14' st Paganini (FR), 26' st Capuano (FR), 45' st Dabo (F)