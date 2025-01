Fuori rosa ma tra i più “ricchi” del Milan: Origi nel dimenticatoio, le novità sul suo futuro

Il belga è, di fatti unche non gioca ma che impatta in modo pesante sulle casse del club. Arrivato danell’estate del 2022, l’exaveva firmato un ricco contratto fino al 30 giugnoche gli garantisce circaAi margini da tempo, nemmeno il prestito alè riuscito a rivalorizzarlo.Di lui si sono ormai praticamentePer lunghi periodi, il giocatore ha passato del tempo anche lontano da Milano, in accordo col club. È stato visto mentre si allenava ae a, per scelta del Milan che lo ha autorizzato adTra i motivi dei suoi tanti no a quanti avevano provato a scommettere su di lui - soprattutto in- c'erano ancheil belga doveva infatti necessariamente restare in Italia perper usufruire dei benefici del

Nonostante le tante voci,e vuole restare fino alla fine. Davanti a lui – e al Milan – dunque si prospettain cui l’attaccante continuerà ad allenarsi a parte, senza contribuire alle fortune dei rossoneri. A gennaio non si registranoper il belga la cui situazione potrebbe però cambiare aquando, entrando nel suo ultimo anno di contratto, potrebbe aprire a un accordo con il Milan che gli consentirebbe di liberarsi in anticipo rispetto alla scadenza del contratto.