Borussia Dortmund-Barcellona LIVE 1-0: la sblocca Guirassy su rigore

AFP via Getty Images

Borussia Dortmund-Barcellona​, ritorno dei quarti di finale di Champions League

9' - Rigore per il Borussia Dortmund: imbucata per Gross, che entra in area di rigore e viene steso da Szczęsny. In un primo momento il penalty viene cancellato per fuorigioco, ma successivamente il VAR cambia decisione.5'- Cross dalla sinistra di Svensson sul quale si avventa Guirassy che, complice una deviazione di Cubarsi, non riesce a ribadire in rete. Dopo pochi istanti, poi, ancora un'occasione per il nove giallonero, ma anche qui nulla da fare per il padroni di casa.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Borussia Dortmund-Barcellona in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

4'- Errore di Araujo che perde un brutto pallone nella propria trequarti, sul quale si avventa Beier, che calcia debolmente10' Guirassy (B)Kobel; Anton, Süle, Bansebaini; Couto, Nmecha, Gross, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. All. Kovac.Szczęsny; Koundé, Cubarsi, Araujo, Martin; de Jong, Gavi; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.: Mariani