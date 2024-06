Neymar elegge il suo uomo per la Copa America: "Pulisic è un grande. Gli Stati Uniti saranno la sorpresa"

11 minuti fa



Neymar Jr. ex-stella del Brasile, oggi non convocato per la Copa America che si sta giocando negli USA per i problemi fisici avuti in questa stagione in Arabia all'Al-Hilal, ha rilasciando alcune dichiarazioni che commentano in Brasile l'edizione del torno. E l'ex-PSG e Barcellona ha eletto il suo uomo per questa competizione, si tratta dell'attaccante del Milan, Christian Pulisic.



Ecco le frasi di Neymar riportate su X da Pase Filtrado: "Conosco Pulisic, ho visto la partita Brasile-Stati Uniti e la squadra americana mi ha sorpreso molto perché ha corso molto, ha giocato una grande difesa contro il Brasile. Pulisic è un grande giocatore, ha trascorso molto tempo al Chelsea. Gli Stati Uniti sorprenderanno durante la Copa América. Da quello che ho visto nella partita contro il Brasile, hanno tutto per mettere in difficoltà le squadre”.