Futbol Emotion e Operazione Nostalgia presentano "Il Mundialito" al centro commerciale Fiordaliso

leader nel settore dell'abbigliamento sportivo e distributore dei marchi più prestigiosi comeinsieme a, celebre per i suoi eventi che ogni anno richiamano migliaia di fan del calcio, annunciano, un torneo avvincente 2 vs 2 che si terrà presso il negoziodel, e vedrà 16 squadre sfidarsi in una spettacolare "", un’arena progettata per esaltare la pura tecnica dei giocatori. Il torneo sarà organizzato incon le prime due classificate di ogni girone che accederanno ai, seguiti da. Il tutto condensato in una giornata di adrenalina e spettacolo puro.

Futbol Emotion e Operazione Nostalgia vogliono lanciare un messaggio chiaro con questo torneo:In un calcio sempre più dominato dalla fisicità e dalla tattica, il formato 2 vs 2 rappresenta la sfida perfetta per i partecipanti, chiamati a dimostrare tutto il loro talento con il pallone. All'interno della gabbia i giocatori dovranno affidarsi completamente alle loro abilità tecniche, come controllo di palla, dribbling e velocità di esecuzione. Istinto e creatività, l'essenza del gioco. Inoltre, grazie a Futbol Emotionun appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio.

L'evento coinvolgerà, due dei principali brand di informazione calcistica, parte del gruppo internazionale, che forniranno una copertura mediatica completa dell'evento.Ilha come obiettivo quello di stupire, emozionare e regalare a tutti i partecipanti e spettatori un’esperienza unica, mettendo al centro del gioco la passione e il puro talento.: Sabato, 12 ottobre 2024: Dalle 14:00 alle 20:00: Negozio Futbol Emotion, Centro Commerciale Fiordaliso, RozzanoPer ulteriori informazioni e dettagli sull'evento:

Futbol Emotion:Futbol Emotion è un’azienda leader nella vendita di abbigliamento sportivo, specializzata nel calcio. Con una rete di negozi in espansione e una forte presenza online, Futbol Emotion offre ai suoi clienti i migliori prodotti dei marchi più prestigiosi al mondo, come Nike, Adidas e Puma.Operazione Nostalgia è una community e organizzazione che celebra le icone del calcio del passato, organizzando eventi e raduni che radunano migliaia di tifosi, con l’obiettivo di riportare il gioco ai suoi valori più autentici, valorizzando le emozioni e la tecnica del calcio di una volta.