Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, parla del futuro di Matthijs de Ligt, difensore e capitano dei Lancieri, oggetto del desiderio di Barcellona e Juventus, ad As: "Può giocare ovunque, può giocare facilmente in una delle sei migliori squadre del mondo. Ha forza, mentalità, cuore. Se lavorassi da un'altra parte, farei di tutto per prenderlo. Non abbiamo bisogno di venderlo, non abbiamo bisogno di soldi, ma so che andrà in top club".



SULLA POLITICA DEL CLUB - "Vendere i migliori? Non vogliamo, ma non abbiamo scelta. Il mio compito è quello di formare un top team, ma non possiamo tenere i giocatori se arrivano il Real o il Barcellona, che può permettersi di tenere Cillessen in panchina per quattro anni".