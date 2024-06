Redazione Calciomercato

Futuro Gyokeres, c'è una novità: lo Sporting prende il sostituto, gli scenari

38 minuti fa



Viktor Gyokeres ha fatto il bello e il cattivo tempo con la maglia dello Sporting, nella sua prima annata in Portogallo. Titolo con la squadra, capocannoniere del campionato e nessuna pressione sentita nel passaggio dal Coventry a una big europea. L'estate che lo aspetta sarà piena di voci che lo vogliono in un club con un'allure ancora più grande. D'altronde è posizionato molto in alto nelle liste di squadre come Arsenal e Napoli che lo seguono con costanza.



Un indizio sul suo futuro potrebbe arrivare però proprio dal mercato dei biancoverdi. Secondo Footmercato infatti la squadra di Lisbona starebbe per chiudere per Fotis Ioannidis, attaccante greco del Panathinaikos e della nazionale che interessava anche alla Lazio e che, volendo, potrebbe prendere il posto che lascerebbe lo svedese.