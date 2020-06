Basta un attimo per guadagnarsi la fama. Perché gli esperti di calcio - quando vedono il tuo errore - scuotono la testa e allargano le braccia,e tutti - ma proprio tutti - ridono a crepapelle., a porta spalancata e con un portafoglio di 999 alternative per segnare meno una, la millesima, che è quella che ti porta dritto alla figuraccia epocale.un attimo prima dell’impatto piede-pallone si capisce che il nerazzurro sbaglierà dalla, da come - sulla ribattuta di Consigli - va verso il pallone,, già immaginando l’esultanza.: poche ore prima di lui - al Mazza di Ferrara -. Gli specialisti del gol sbagliato hanno scritto (con i piedi) pagine bellissime in quella che possiamo definire la controstoria del nostro calcio. Sono capaci tutti di sbagliare gol impossibili,sui social il paragone che scatta immediato è quello concome lo chiamava Gianni Brera seguendo echi manzoniani. Calloni ha giocato nel Milan a metà anni 70. Sbagliava per la tensione, per la fretta, per i piedi poco educati.Eppure: nelle quattro stagioni col Milan 101 partite e 31 gol, stagione migliore il 75/76 con 13 centri. Non un cannoniere di razza, ma nemmeno un brocco.- sempre in casa Milan - è stato una decina d’anni dopo - siamo negli anni ’80 - l’inglese (giamaicano di nascita). Nel Watford segnava a occhi chiusi, in Italia solo 5 gol (in 30 partite) e la capacità di ciccare palloni clamorosi, inciampando davanti alla porta. Soprannomi: Callonisset o anche «Miss It» (Sbaglialo), come lo chiamavano in Inghilterra (anche lì qualche «cappella» la faceva).In anni più recenti - e siamo nei 90 - il più sbertucciato dei centravanti è stato il romeno(Bari, Verona, Brescia, Milan). La sua specialità: fuga solitaria in contropiede e poi - arrivato davanti al portiere avversario - buio totale.In quegli anni a Milano - sponda nerazzurra - c’era, campione del mondo nel ’90 e uno dei «9» più forti della sua generazione, ma anche uno capace di scivolare sulla classica buccia di banana.La verità è cheIl Mariodi fine carriera - quello nel 2004 che si presentò ad Ancona con 12 kg. di troppo - dal 2003 al 2005 cambiò 5 squadre e segnò un solo gol ma le sue imprese oggi scatenano i clic su Youtube. A Bologna ricordano i clamorosi gol sbagliati di, al Milan (ancora) raccontano di comeriuscisse a colpire il pallone con tutto (anca, ginocchio) fuorché con i piedi, a Roma sono rimaste nella memoria certe sgroppate del brasiliano(che si era autodefinito alla pari di Ronaldo) che si chiudevano sempre con l'immancabile tiro addosso al portiere e - più di recente - ecco le i goffi tentativi di, che sembrava giocare con una di quelle palle di gomma che non si sa mai dove rimbalzano.Nella prima segnava gol come in catena di montaggio, nella seconda sembrava lo pagassero per calciare alle stelle. Non lo pagavano per sbagliare, aveva semplicemente la mira sballata o forse aveva perso il magic-touch, come capita a certi maghi che pescano nel cilindro e non trovano più il coniglio.