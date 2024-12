Galatasaray, infortunio per Osimhen: lesione alla schiena, i tempi di recupero

Ilcontinua a volare in campionato e vince in casa del, ma la trasferta al New Sivas 4 Eylül Stadium porta brutte notizie ai giallorossi: si ferma, c'è una lesione muscolare.L'attaccante nigeriano classe 1998, già 10 gol in 13 presenze tra Super Lig turca e UEFA Europa League, ha segnato nel successo in casa del Sivasspor (2-3), ma ha dovuto abbandonare l'incontro al 74' per un infortunio e oggi è arrivato l'esito degli esami strumentali.- A rendere note le condizioni di Osimhen è stato il Galatasaray con una nota ufficiale sui propri canali: "Durante gli esami eseguiti presso 'Medicina', il nostro ospedale sponsor, per Victor Osimhen, che ha avvertito dolore al muscolo destro della parte superiore della schiena durante la partita del Net Global Sivasspor nella 15a settimana della Trendyol Super League, sono stati rilevati stiramenti di basso grado e sanguinamento nel gruppo muscolare superiore posteriore destro ed è stato iniziato il trattamento del nostro giocatore".

- Secondo quanto riferito dal medium turco TFR Sport, l'attaccante di proprietà del Napoli dovrà restare fermo per le prossime: salterebbe quindi la sfida con ilin Europa League (12 dicembre) e quelle di campionato contro(16 dicembre) e(22 dicembre), tornando a disposizione a gennaio 2025, alla ripresa del campionato.- Nel frattempo continuano a rincorrersi le voci su un possibile addio al Galatasaray già a gennaio (alla finestra), sfruttando la clausola rescissoria da 75 milioni di euro presente nel suo contratto., ds del, ha dribblato le domande a DAZN prima della sfida con la Lazio in Serie A: "A noi non ci ha chiamato nessuno, Victor è un giocatore di proprietà del Napoli che gioca nel Galatasaray. Ne stiamo parlando anche fin troppo. In questo momento non c'è assolutamente niente".