Napoli, Manna: "Osimhen via a gennaio? Tecnicamente possibile. Rinnovo di Kvaratskhelia? Non vogliamo parlarne ora"

Il direttore sportivo del Napoliha rilasciato un'intervista a Mediaset nel pre-gara del match contro la Lazio, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: "Le risposte noi le vediamo tutti i giorni in allenamento, siamo tranquilli. Chi entra in campo stasera sa cosa deve fare, non abbiamo patemi d'animo. Siamo curiosi di vederli giocare, non c'è nessun problema".SE VINCESSE QUALCOSA IL NAPOLI - "Questo è un discorso che noi abbiamo sempre fatto e portato avanti. Siamo in una fase di costruzione anche perché abbiamo cambiato tanto, abbiamo cambiato allenatore. Siamo in costruzione: Conte vuole costruire basi solide e durature per far sì che queste basi possano durare nel tempo. Lavoriamo su noi stessi, quella di oggi è un'altra prova importante per noi e ogni domenica vediamo su che livelli siamo".

"Noi incontriamo tutti gli agenti dei nostri giocatori, è stato un incontro come tanti altri e abbiamo parlato di tante cose. Mati sta facendo una buona stagione, siamo estremamente contenti. Vediamo"."Ci siamo visti, abbiam parlato. Non vogliamo continuare a parlarne ora, lo rifaremo a fine stagione perché poi ha altri due anni di contratto. Vogliamo che resti concentrato sul campo, vogliamo gratificarlo. Anche lì siamo tranquilli"."Tecnicamente possibile, ma a noi non ci ha chiamato nessuno".