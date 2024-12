Il Mattino - Osimhen vuole la Juventus: Giuntoli al lavoro per rendere fattibile l'affare

Dodici mesi dopo essere stato un protagonista (mancato) del, Victorsi candida a essere al centro di trattative milionarie anche in quello del. Tra giugno, luglio e agosto prossimo infatti. L’attuale giocatore deltornerà al, squadra che ha la proprietà del suo cartellino e che l’aveva prestato ai turchi per un anno dopo non averne trovato una sistemazione definitiva. Con gli azzurri,: un premio per il suo contributo alloma anche una condanna che gli ha precluso di trovare una squadra disposta a dargli gli stessi emolumenti di

Il 25enne si sta divertendo intanto in Turchia: è diventato ben prestocomplessive e ribadito, più volte, che a gennaio non se ne vuole andare, restandoin un club che lo ha accolto al meglio. In realtà nulla del suo futuro è ancora deciso. Già nella sessione invernale infatti il giocatore potrebbe lasciare il Gala, a fronte di un’offerta irrifiutabile.A questi però bisognerebbe aggiungere unda sborsare al club turco se tale affare dovesse andare a dama già a gennaio. Il ds del Napoli,, non ha chiuso a questa ipotesi. Dalla Francia parlando di unche effettivamente ci starebbe pensando per fornire finalmente un attacco di primo livello anel tentativo di raddrizzare subito una stagione partita malino. Il trasferimento è ad ora complesso anche per il nuovo corso del Psg che sta evitando spese folli.

Molto più probabile che Osimhen cambi squadra direttamente a. Per andare dove? Di estimatori ce ne sono tanti, dallaalla sua vecchiaIlinfatti segue l’evoluzione dei fatti e ha messo lui ecome priorità estive. Nel frattempo, l’ultimo attaccante comprato, Joshua, si sta riprendendo e ha messo a segno una doppiettanella sua penultima uscita con questa maglia. Rischia di esserci affollamento insomma a Old Trafford.Non è infatti un mistero che la Juventus potrebbe rinnovare gran parte del proprio reparto offensivo in estate. Dusaninfatti non ha ancora rinnovato il suo pesante contratto e le sue prestazioni non stanno convincendo del tutto l’ambiente bianconero. Non dovesse trovare l’accordo, il serbo potrebbe essereA quel punto alla Juve servirebbe

Tanti i profili che il club sta valutando: da, daallo stesso, fino alla pista italiana. In questo vortice di nomi,Giuntoli d’altronde aveva scommesso su di lui già quando lo prelevò dal Lille per, di cui 66,5 netti, più 10 di bonus dilazionati su 5 anni. Fecero il percorso inverso allora i giovani(valutato 7.026.349 euro),(valutato 5.128.205 euro),(valutato 4.071.247 euro) e(valutato 4.021.762 euro). Una stima ricambiata da Osimhen. Secondo il Mattino, Victorse dovesse finire alla Juventus. A complicare la trattativa però c’è il nodo. Alla Juventus infatti non spaventerebbe dover pagare la clausola (anche maggiorata) quanto l’ingaggio. In un momento storico in cui si punta a, quello del nigeriano sembra essere un ostacolo difficile da aggirare.