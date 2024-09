Galatasaray, sfumato Zalewski: spunta l'idea Ballo-Touré dal Milan

NurPhoto via Getty Images

: la società giallorossa non ha raggiunto l’accordo per l’esterno polacco. Il club turco desiderava rafforzarsi con l'arrivo del classe 2002, ma la sua offerta da 8 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus era già stata rispedita al mittente nel corso della serata di ieri. I capitolini proseguivano nella loro richiesta di una base di fissa da 10 milioni: inutili i tentativi degli ultimi minuti di colmare la distanza, vista anche la volontà del giocatore che, alla fine, non ha accettato la destinazione in Super Lig.. Il Galatasaray era pronto a mettere sul piatto un contratto di due anni a 2 milioni di euro netti più bonus a stagione.

, laterale sinistro in uscita dal Milan. A Milano, nel corso delle prossime ore,. Ricordiamo che il senegalese, per la società e per Paulo Fonseca, è fuori dal progetto tecnico dall'inizio della stagione e si sta allenando in solitaria, lontano dal gruppo e dalla luce dei riflettori di Milanello.

Ballo-Touré, nelle scorse settimane, ha avuto diverse occasioni per lasciare il Milan, Su tutte il Saint-Etienne: Sembrava tutto in dirittura d’arrivo, ma il terzino senegalese ha rifiutato mandando su tutte le furie il Milan. Ballo-Touré aspettava un'occasione in Premier League, dopo la deludente esperienza con il Fulham, ma dall'Inghilterra non è arrivata nessuna chiamata e così è rimasto fuori rosa.(anche per risparmiare sul suo ultimo anno di ingaggio – 1 milione netto, ovvero circa 1,31 lordi, grazie ancora ai benefici del Decreto Crescita)

