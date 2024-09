Roma, Baldanzi: "Mi diverto di più da trequartista"

Getty Images

ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono contento, ci meritavamo questa vittoria e ora puntiamo decisi alla qualificazione. Festeggiamo questo successo, poi penseremo ai prossimi impegni. Avevo già segnato una tripletta soltanto una volta, con la Primavera dell'Empoli, contro la Spal nel 2021, nella stagione dopo aver vinto il campionato".- "Non segnavo dal gol contro la Juventus, la mia ultima partita con l'Empoli. Era fine gennaio e in effetti è passato un po' di tempo. Sono felice di essere tornato al gol. Mi sento bene, sono riuscito a fare la preparazione al completo, sono soddisfatto".

- "Lui è il numero 10 e io l'11. Per adesso. In campo però tutti e due giochiamo da dieci. Ci alleniamo sempre forte, vogliamo arrivare lontano".- "Non dipende da me. Tra due anni c'è il Mondiale? È un obiettivo per ogni ragazzo italiano. C'è tempo, continuerò a lavorare al massimo e vedremo cosa ne verrà fuori".- "Sta facendo molto bene, sono felice per lui. Dicono che in Italia non ci sono talenti? Non è vero. Ci sono tanti giocatori forti: Ricci, Tonali, Frattesi".

- "Nessuno è un trequartista come me? Magari è un ruolo un po' difficile, non tutte le squadre lo usano. Io ho sempre fatto quello e sono felice di ricoprire quel ruolo. Lo faccio bene? A volte…".