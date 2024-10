Galliani: "Maldini-Inter, ecco com'è la situazione. Nesta? Ha un solo schema da seguire.."

Getty Images

, amministratore delegato del, parla all'ingresso in Lega Serie A prima dell'Assemblea odierna."Finalmente il mio Monza si è sbloccato? Meno male. Se eravamo preoccupati? Certo quando si vince è meglio, ma"., anche perché lo scelto io (ride, ndr). I consigli di Silvio Berlusconi sul gioco fanno ancora effetto? Sì, pazzesco, io l'ho mandato a Nesta, a Djuric, lo continuo a dire.. Lui è il calciatore che nei cinque campionati più importanti vince più contrasti aerei. Quindi il pallone buono può sempre capitare. Ricordo ad esempio il gol di Pessina a Salerno, fatto così. A Nesta ho detto che è inutile lavorare perché l. Questo è lo schema da applicare, ho detto".

Con Daniel ci parlo tutti i giorni, anche perché deve recuperare alla spalla ma dovrebbe farcela per domenica., nessuno ha mai parlato, non esiste, non credo, non lo so. Comunque io sono milanista, quindi lasciatemi stare"."Se ci sono novità su eventuale cessione? No,. Io sono l'oggetto e non il soggetto e quindi non parlo. In ogni caso novità non ci sono, non c'è nessuna offerta, andiamo avanti".

Infine, alla domanda su, Galliani risponde così: