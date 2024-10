Chi gioca, chi no: Koopmeiners, Maldini, Thauvin, Sanabria, Neres, Leao, Gudmundsson

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Il turno di campionato si apre venerdì con Udinese-Cagliari alle ore 18.30 e si chiude domenica sera con Fiorentina-Roma.– Recuperato. Si è allenato in gruppo, ma non pare essere in condizione per giocare dal 1’. Potrebbe strappare comunque la convocazione e avere spazio nella ripresa.– Ha avuto l’influenza martedì e mercoledì, ma è recuperabile per il match contro il Como. Dipenderà ovviamente dallo stato del virus febbrile. La condizione per ovvie ragioni non sarà al top.

– Conte sta riflettendo sul lanciarlo dal 1’. Il brasiliano sta benissimo e si candida a una maglia da titolare. In ogni caso è uno che ha sempre dimostrato di avere un impatto anche a gara in corso. Va schierato.– Attenzione al portoghese, che rischia il posto da titolare. Fonseca sceglierà all’ultimo, ma Okafor è in rampa di lancio, mentre le quotazioni di Leao sono in netto calo.– Contro il Verona potrebbe toccare a lui, visto che anche in Champions non è partito titolare. Gasperini ha speso parole al miele per il serbo, che può partire dal 1’.

– I due del Genoa staranno fuori a lungo. Si parla di rientro ipotizzabile per fine novembre/inizio dicembre. Quindi per un bel po’ non saranno a disposizione.– La spalla fa ancora male e fino a giovedì si è allenato a parte. Nesta proverà a recuperarlo per il match contro il Venezia, ma il suo rientro appare ad oggi molto difficile. Rischia un altro forfait.– Niente da fare. La costola provoca ancora dolore. Non verrà rischiato al Meazza, anche perché la sua condizione fisica è ovviamente precaria. Con lui out anche Gonzalez e Douglas Luiz.

– Nessuna chance di vederlo in campo contro la Roma. Almeno un mese di stop per l’islandese. Brutta perdita per Palladino.