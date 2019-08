Adriano Galliani, ex ad del Milan, ha parlato al Corriere della Sera del suo rapporto con Vincenzo Montella, attualmente allenatore della Fiorentina: "Sono affettivamente legato a Vincenzo, l’allenatore dell’ultimo trofeo sollevato dal Milan. Ho ancora sul telefonino la foto quando alziamo a Doha la Supercoppa nel 2016. Al Franchi andremo in campo leggerissimi, tutto ciò che arriva in più sarà il benvenuto".