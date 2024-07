Gasperini, messaggio alla Juventus: "Mai parlato di altre squadre con Koopmeiners"

L’allenatore dell’Atalantaè stato ospite della trasmissione “Calciomercato, l’Originale” su Sky Sport. Tanti i temi toccati dal tecnico della formazione nerazzurra, tra cui inevitabilmente quelli legati ad alcune delle principali trattative di mercato che lo riguardano da vicino. Tra queste quella che potrebbe condurre il centrocampista olandesead indossare la maglia della Juventus: "Peccato per il piccolo infortunio che ha avuto prima dell'Europeo, che non gli ha permesso di rispondere alla chiamata della Nazionale olandese. Si è curato molto bene durante quest'estate e adesso si sta allenando bene, sta giocando.", ha dichiarato Gasperini.- Parole di chiusura dunque rispetto ad un’eventuale partenza del centrocampista classe ‘98, che rimane ad onor del vero l’obiettivo principale della seconda fase del mercato della Juventus e probabilmente il vero fiore all’occhiello della campagna acquisti condotta da Cristiano Giuntoli, desideroso di regalare un rinforzo di grande spessore a Thiago Motta dopo aver già ingaggiato Douglas Luiz e Kephren Thuram nel reparto centrale., sono chiaro, non è mai stata prevista la sua cessione".- Un messaggio forte e chiaro, che ne nasconde tuttavia un altro, cifrato ma non troppo, secondo il qualedal canto suo, forte del gradimento del giocatore e di un accordo di massima sull’ingaggio che Koopmeiners andrebbe a percepire,Non alle condizioni richieste dal club nerazzurro e contemplando la possibilità di offrire un giocatore che piace alla Dea come, per esempio, il difensore olandese Dean Huijsen.