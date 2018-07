Sette gol alla Val Seriana e un trio offensivo, quello composto da Barrow, Ilicic e il Papu, che si è dimostrato subito in grande forma: "I ragazzi hanno fatto vedere delle buone cose, si stanno divertendo e a calcio si gioca per questo", ha detto Giampiero Gasperini al termine dell'amichevole, secondo quanto riportato da Ansa. Quanto al calciomercato, però, l'allenatore nerazzurro non si è detto soddisfatto: "Siamo molto indietro rispetto a quanto avevamo programmato, ci serveun rinforzo in ogni reparto. E' necessario accelerare i tempi se vogliamo affrontare nel migliore dei modi le competizioni che ci aspettano per la nuova stagione".