Gaston Pereiro al Genoa: titolare o no? Come cambia la formazione di Gilardino

è già in Italia, la settimana che arriva sarà quella dei primi allenamenti e, chissà, magari anche dell'esordio con la maglia del, nell'ottava giornata di campionato in casa contro il Bologna. Domani, lunedì 14 ottobre, Pegli aprirà le sue porte per avvicinare i tifosi alla squadra di Gilardino, nel momento più difficile da quando l'ex attaccante siede sulla panchina del Grifone. Anche per questo, oltre alle impellenze dettate dagli infortuni (Malinovskyi su tutti) il club si è mosso sul mercato degli svincolati e ha fatto arrivare il trequartista uruguayano.

Nonostante l'esperienza e anche la conoscenza del calcio italiano tra Serie A e Serie B grazie a Cagliari e Ternana,Ove l'ex Crotone continuasse ad accusare problemi fisici, però, lo spazio per Pereiro aumenterebbe molto, anche perché l'attacco del Genoa, appena cinque reti in sette giornate, ha un estremo bisogno di rifornimenti di livello.

Pereiro è svincolato dall'estate, dopoAdesso è ancora Serie A, ancora in rossoblù, per riscattare un'esperienza, quella col Cagliari, che non è andata come l'ex Nacional PSV Eindhoven si sarebbe immaginato.Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin; Pereiro; Ekuban, Pinamonti.

Messias può essere inserito, una volta recuperata la miglior forma, sia sulla trequarti sia in appoggio alla punta, in attesa a sua volta del rientro di Vitinha o dell'arrivo di un attaccante svincolato.