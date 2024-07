Gazzetta - Il Milan vuole blindare Theo Hernandez: pronta un'offerta alla Leao

Avrà molto più spazio di giocare come piace a lui con Fonseca. Sarà costruito anche per lui, andrà molto bene. Non sono preoccupato".in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Milan., impegnato in questi giorni su importanti dossier per rinforzare l’attuale organico - priorità riservata all’affare Morata, ma antenne più che dritte pure per il difensore del Salisburgo Pavlovic e per il mediano del Monaco Fofana -L’esterno francese classe ‘97, dopo la conclusione degli impegni con la nazionale francese - eliminata dalla Spagna nella prima semifinale di Euro 2024 -Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport,. Con relativo adeguamento dell’attuale ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione.Le ultime chiacchierate tra le parti risalgono ad un paio di mesi fa, ma la volontà del club rossonero è di riportare d’attualità un discorso che andrà a toccare da vicino pure Mike Maignan, altro calciatore simbolo di questo Milan, anch’egli in scadenza nel 2026 e anch’egli intenzionato a rivedere le sue attuali condizioni contrattuali.per finanziare il mercato in entrata.- nell’ordine dei 100 milioni per Theo Hernandez e degli 80 per il portiere -Nei mesi scorsi, il Bayern Monaco è stato indicato come possibile soluzione per entrambi, aggiungendo alla lista pure il Real Madrid per Theo Hernandez, in un incrocio che riguarderebbe pure il terzino canadese Alphonso Davies, primo grande obiettivo dei blancos.Soltanto rumors ad oggi, niente di concreto. E il Milan fa affidamento proprio su questo per affrontare la questione rinnovi nelle settimane a venire, verosimilmente dopo la conclusione di questa finestra di mercato. Per la Gazzetta dello Sport, grande attenzione è riservata soprattutto alla vicendaLa strategia del club rossonero è chiara, ora la palla passa al calciatore, in attesa del prossimo incontro e nella speranza che dal mercato estero non arrivino proposte capaci di insinuare il dubbio.