Gazzetta - Inzaghi ribalta l'Inter? Non solo Lautaro Martinez, chi rischia la panchina contro l'Udinese

. In vista della trasferta di campionato contro l'Udinese,di domenica scorsa, perso contro il Milan. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il tecnico piacentinoe ha spiegato i motivi dietro le scelte che, da qui alla prossima sosta per le nazionali (dopo il turno di campionato del 5-6 ottobre), saranno fatte. Unicamente nell'interesse della squadra, che dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, vuole ripartire di slancio. A cominciare dal prossimo appuntamento in Friuli.Secondo quanto riporta la rosea,Una sana presa di consapevolezza dopo essersi reso conto dello stato di forma non eccezionale di alcuni elementi, a partire da capitan, e alla luce di un trittico di partite che si completerà con l'impegno di Champions League contro il Lipsia e quello col Torino, a San Siro, del 5 ottobre. E così, insieme all'argentino,, mentre un infortunio priverà per qualche settimana l'Inter di Barella.Contro l'Udinese,: di conseguenza, osserverebbero un turno di riposo alcuni pezzi da novanta, che avrebbero poi l'occasione immediata di “riscattarsi” nell'impegno di coppa che, dopo il positivo pari sul campo del Manchester City, assume già un certo peso specifico nella logica della classifica. Turn-over dunque, ragionato ma obbligato, per un'Inter determinata a non seguire i cattivi esempi delle ultime due squadre laureatesi campionesse d'Italia – Milan e Napoli – e poi crollate in campionato nelle stagioni successive.