Inter, Calhanoglu è insostituibile: come Inzaghi lo metterà in una teca e come lo sostituirà quando non ci sarà

C’è un momento, una scelta che, pur magari non decidendolo, haMinuto 63: Simonesostituisce l’ammonito Hakanper inserire Kristjan. Da lì in avanti la suaha sofferto ilche, meritatamente, si è aggiudicato la partita, vincendola 2-1 e spezzando la maledizione della stracittadina. Che il turco fosse ildei meccanismi di gioco dei nerazzurri era ormai chiaro da tempo, che senza di lui i compagni potessero avere così tante difficoltà però è una novità. Certo, il Calhanoglu del 2024/25 non è ancora arrivato alle vette di quello del 2023/24: l’anno scorso l’ex Milan è statoin fase realizzativa,in quella di regia enella fase di difesa. Ma, anche non nella sua migliore versione, il regista resta

Non solo linee di passaggio, palleggio pulito e intuizioni geniali, Calha permette ai nerazzurri di girare: le garantisce, corsa in avanti e all’indietro,oltre a, permette di tenereperfette, evitando che la squadra si allunghi. Difficile rinunciare a un giocatore così, alle sue letture, figurarsi durante una partita così importante come il derby. E i numeri parlano chiaro.Come segnalano i dati riportati da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hannoe, seSenza di lui, l’Inter si è riscopertaNon solo una partita, i dati dei due campionati scorsi con Calhanoglu, e senza, confermano un. L’Inter faCon il turco in campo, in 69 partite hanno subito la media di 0.8 reti e fatto 2,1, mentre nelle 12 gare in cui non c’era, nelle ultime 3 stagioni, i gol fatti sono di media 2, mentre quelli subiti 1,1. La percentuale di vittoria dal 69,6% scende al 50, la media di punti fatti va da 2,2 a 1,7, come i tiri fatti e subiti che calano da 16,3 e 10,4 a 13,9 e 13,3.

Numeri chiari anche se, con una stagione del genere e i tanti impegni che saranno sulla strada dei nerazzurri, verrebbe in mente allo staff interista dipreservargli qualche sforzo, gestirne. È già successo ae, inevitabilmente, dovrà risuccederà ancora. Si para di fronte all’Inter un’altra settimana piena:Il tutto con un, forse l’altro unico insostituibile, che sarà fuori fino alla sosta.Per adesso l’ipotesi dida regista non scalda Inzaghi che continua e continuerà a fidarsi dell’albanese. Piuttosto, magari proprio guardando come si destreggia il turco, servirà che l’ex Empoli faccia quelloche alla Pinetina già si aspettavano. Occorre migliorare nella, nella, evitare di tenere troppo il pallone e rallentare il gioco, giocare a due tocchi. Solo in questo modo, anche senza Calhanoglu in campo, l’Inter potrà essere la stessa – o quantomeno un fac simile – di quella che vede il turco in cabina di regia.