Gazzetta - Milan, faccia a faccia tra Fonseca e Theo Hernandez

Dietro il suo accorato sfogo davanti alle telecamere e ai taccuini dei colleghi presenti a San Siro mercoledì sera, per la partita di Champions League tra Milan e Stella Rossa, c'è; il tecnico portoghese ha detto basta e ora passa al contrattacco., la versione sbiaditissima del giocatore che negli ultimi anni si è evidenziato come uno dei riferimenti a livello europeo nel ruolo di terzino sinistro. Da diversi mesi il calciatore francese rende molto al di sotto dei suoi standard e Fonseca ha deciso di affrontare di petto la questione.Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport,, a margine della seduta di allenamento a Milanello successiva alla gara contro la Stella Rossa. Nella qualeè stato il peggiore in campo, commettendo ripetuti errori sotto l'aspetto difensivo e mostrando un comportamento poco reattivo e concentrato. In linea con quanto fatto vedere nelle recenti settimane. Oltre a ricevere un evitabilissimo cartellino giallo per aver buttato un secondo pallone in campo nel tentativo di rallentare la ripresa del gioco.della prossima partita di campionato contro il Genoa (domenica, ore 20.45).Sempre secondo La Gazzetta dello Sport,per atteggiamento negli ultimi tempi. Si va da, molto arrabbiato al momento della sostituzione con Emerson Royal mercoledì sera – tanto da non fermarsi a stringere la mano al suo allenatore e con l'aggravante di avere la fascia di capitano al braccio – acapace di farsi ammonire per proteste mentre si stava riscaldando a bordocampo (diffidato, salterà la prossima di Champions contro il Girona) finendo cone, tra i peggiori contro la Stella Rossa.