Gazzetta - Milan, idea Pavlovic: chi è il gigante serbo che piace anche al Napoli

AFP via Getty Images

Ilnon si muove solo in attacco: operazioni in corso anche in difesa, reparto in cui Tomori e Thiaw sono protagonisti ma anche oggetto di interessamento da parte di vari club. L'area mercato rossonera si guarda intorno mentre alza i primi muri, ma proprio di un muro si parla in in queste ore: il serboimpegnato ad Euro 2024 con la propria nazionale eliminata nella fase a gironi da Inghilterra, Slovenia e Danimarca.Pavlovic qualche anno fa era praticamente un giocatore della, ma non superò le visite mediche., ha detto dal ritiro della Serbia in maniera molto candida. Secondo La Gazzetta dello Sport, su di lui c'è da tempo ilche ha in programma un profondo restyling del reparto arretrato, ma ultimamente il, che con il Salisburgo ha un canale caldo grazie all'affare Okafor dell'estate scorsa, si sarebbe fatto avanti con

Il cartellino di Pavlovic, classe 2001 ma ormai una discreta esperienza sia in Nazionale sia in Champions League dove gioca da due anni con gli austriaci, richiede un. L'unica sua esperienza un po' balbettante, al Monaco, è stata riscattata da prestiti ottimi a Cercle Brugge e Basilea. Da Belgrado, sponda Partizan, ne parlano da sempre in termini entusiastici, ultimamente il ct Stojkovic lo ha impiegatoe questo è un altro punto a favore di Strahinja. Attenzione, allora, a possibili cambiamenti nel parco difensori milanista, in seguito ad offerte per gli attuali componenti o a una fumata nera per il rinnovo di Jan-Carlo Simic. Pavlovic è una pista da monitorare.