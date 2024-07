Milan, trattativa in corso con Morata: dalla clausola rescissoria all’ingaggio, i dettagli

Alvaro Morata è l’ultima idea, concreta, del Milan per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. L’ex Juventus ha recentemente rifiutato una offerta super dell’Al Qadisiyah da 45 milioni di euro in 3 anni perché vuole restare all’Atletico Madrid. Ma la chiamata del club rossonero ha istillato più di un dubbio nella testa dello spagnolo che con l’Italia ha un feeling particolare.



CLAUSOLA BASSA - Nel contratto che lega Morata all’Atletico Madrid è presente una clausola rescissoria da 13 milioni di euro che il Milan pagherebbe volentieri. Alvaro è una pista concreta ma non l’unica sondata dal club rossonero che tiene sempre viva la pista Zirkzee. Alvaro, stando a quanto constatato dalla nostra redazione, non escluderebbe a priori l’arrivo di un altro attaccante.

Tra il Milan e gli agenti di Morata è in corso una negoziazione tanto che le parti sono in contatto continuo. Moncada e Ibrahimovic hanno chiesto allo spagnolo unrispetto all’ingaggio attuale datrovando un’apertura al dialogo. Qualora il Milan decida di puntare con forza sullo spagnolo un punto di caduta si troverebbe facilmente.