Gazzetta.it - Maignan vittima di buu razzisti durante Verona-Milan: la denuncia del portiere

La tensione che ha accompagnato tutto l'andamento dinon si è placata neanche dopo che l'arbitroha posto fine alla gara vinta per una rete a zero dai rossoneri. La squadra diè stata prima, durante e dopo il matchcosì com'è stata criticata lae la gestione del presidente. Al fischio finale però l'agitazione è cresciuta ancor di più.In mezzo al campo infatti si sono trovati diversi giocatori e ce n'era uno che, più degli altri, sembrava concitato. Si trattava di Mike, capitano del, chee sicon il direttore di gara. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il motivo è presto detto:Lo speaker ha quindi chiesto di evitare manifestazioni di razzismo, scatenando così i fischi dello stadio, come ricostruisce il quotidiano. Con questo sottofondo, le due squadre sono rientrate negli spogliatoi.

Impossibile non collegare la sua protesta con quanto successo nella scorsa stagione a. Allora, era il 20 gennaio,. I primi cori razzisti indirizzati a Mike Maignan arrivarono intorno al 26' di Udinese-Milan: il portiere richiamò l'arbitroe lo speaker dello stadio rivolse un primo appello ai sostenitori casalinghi. Le offese però continuarono eDopo 5' di sospensione, la gara riprese. Nel post partita Maignan disse: "È una cosa che non deve succedere negli stadi.. Siamo qui per giocare a calcio, per dare tutto ai nostri tifosi e fare spettacolo. Ero arrabbiato e abbiamo deciso di andare negli spogliatoi. Poi abbiamo parlato e siamo tornati in campo. La risposta migliore è stata vincere questa partita". Qualche giorno dopo fu accolto in parte ildell’Udinese che, anziché disputarecome era stato in un primo tempo deciso, giocò