Genoa: 2x1 con la Salernitana. Si studia una tripla operazione di mercato

Getty Images

Due piccioni con una fava. E' la soluzione che il Genoa potrebbe attuare per colmare in un colpo solo due esigenze: quella diTra le varie strade di mercato sondate in queste settimane dai dirigenti rossoblù ce n'è una che conduce dalle parti di Salerno. Qui infatti è domiciliato da due annipallino della società più antica d'Italia fin dai tempi della militanza con lo Spezia. Con la retrocessione in Serie B dei campani il lungo corteggiamento del Grifone nei confronti del 26enne centrocampista potrebbe finalmente trovare il giusto coronamento.

Anche perché i liguri hanno almeno un paio di elementi che non rientrano nei piani di mister Gilardino e che viceversa piacciono molto alla Salernitana e che le consentirebbero di dare un volto nuovo al proprio reparto offensivo. Si tratta di, specialisti della cadetteria appena rientrati a Pegli dopo i prestiti a Bari e Cremona.Le comuni esigenze potrebbero dunque convergere in un'operazione collettiva, riassumibile con la classica formula da supermercato: 2x1. Una soluzione che probabilmente mettere davvero tutti d'accordo.