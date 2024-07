Genoa, la Lazio tenta il sorpasso sull'Inter: contatti con Gudmundsson. La risposta rossoblù

C'è una nuova pretendente nella corsa all'acquisto diDopo Roma, Napoli, Juventus e, soprattutto, Intersembra voler provare ad aggiudicarsi le prestazioni del talento islandese del Genoa.Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto tra la dirigenza del club capitolino e i colleghi di quello ligure per sondare il terreno e capire l'eventuale disponibilità del 27enne ex PSV a trasferirsi in biancoceleste.In base a quanto appreso successivamente da Calciomercato.com,, a fronte di un versamento di almenoUn aspetto che in qualche modo potrebbe favorire la Lazio, qualora davvero la società di Claudio Lotito dovesse decidere di affondare il colpo.

A essere battuta sarebbe soprattutto l'Inter, il club al momento più vicino all'accordo con Gudmundsson ma non in grado di sottoscriverlo in tempi rapidi. Per aggiudicarsi l'asso nordico i nerazzurri sono infatti obbligati prima a cedere un esubero in attacco per poi concretizzare un'operazione che avverrebbe comunque sulla base di un prestito con diritto di riscatto.