Genoa, 777 al passo d'addio: dalla Francia rimbalza il nome di Arnault

Quella appena iniziata potrebbe essere una. A catalizzare l'attenzione collettiva dell'ambiente rossoblù non è tanto la sfida in programma domenica sera al Meazza contro il Milan quanto la fondamentalein programma in giorno prima a Pegli. All'ordine del giorno sono infatti previsti due punti destinati a modificare in maniera sostanziale il destino del club più antico d'Italia.ad altrettanti soggetti le cui generalità non sono state per il momento ancora rese pubbliche. Contemporaneamente l'assemblea voterà anche un. Cifra che consentirà al Grifone di adempiere a tutte le spese di gestione da qui alla fine della stagione ma che allo stesso tempo potrebbe fare da. Chiunque verserà tale cifra nelle casse rossoblù assumerebbe i tre quarti delle quote del club, divenendone di fatto il principale controllore.

L'incognita maggiore riguarda proprio l'identità di questo finanziatore. Su chi possa essere esistono tre possibilità. La prima prevede che il denaro venga garantito da una società riconducibile sempre alla 777. Ma in tal caso non si capirebbero i motivi dell'uscita di scena di Pasko e soci. La seconda via è quella che vorrebbe che a garantire la continuità societaria fosse la. Ma anche questa ipotesi appare poco probabile, alla luce dei guai giudiziari e dei relativi impedimenti finanziari ricevuti di recente dalla giustizia americana. La tesi più probabile appare dunque la terza, quella che prevede

Un risvolto che in queste ore sta creando parecchia attesa in città, suscitando voci e ipotesi che se in molti casi appaiono fantasiose e infondate in altre sembrerebbero avvicinarsi molto alla realtà. Il nome più frequentemente accostato e che sta riscontrando le maggiori conferme è quello die possessore di uno dei gruppi industriali più ricchi e potenti del mondo. L'alternativa al "signore della moda" porta sempre in Francia e vedrebbe coinvolto il

In tutto questo ai tifosi del Genoa non resta che aspettare. Sabato si avvicina e mai come quest'anno sotto l'albero di Natale rossoblù potrebbe esserci un regalo prezioso e graditissimo.