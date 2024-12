* Le quote possono essere sono soggette a variazioni

Quote vincente Sanremo: le scommesse sui favoriti

Lo scorso 1° dicembre sono stati annunciati gli artisti che prenderanno parte alla 75esima edizione del Festival della Musica italiana. Ma chi sono i favoriti secondo i bookmaker nelle? Prima di entrare nel vivo dell'approfondimento, ecco i quattro principali candidati alla vittoria a parere dei nostri esperti:

Scommesse Sanremo: quali sono i possibili outsider nelle quote dei bookmaker?

Tra i possibili outsider alla vittoria del Festival di Sanremo 2025 spiccano nomi come, fresca vincitrice dell'ultima edizione di Amici, e, noto non solo per il suo talento musicale ma anche per il suo appassionato tifo per il Genoa. A contendersi il palco ci saranno anche i, artisti dalla forte personalità e capaci di sorprendere. Non vanno poi sottovalutati grandi nomi della musica italiana come, che con la loro esperienza potrebbero puntare a conquistare il pubblico e la giuria.

Pronostico Sanremo, il parere del nostro esperto su chi vincerà il Festival

A mio parere, Giorgia è la principale favorita per la vittoria di questa edizione di Sanremo. Oltre alla sua straordinaria voce e alla lunga esperienza nel mondo della musica, la sua recente partecipazione come conduttrice di X Factor ha contribuito a rilanciare nuovamente la sua immagine, conquistando anche il pubblico più giovane. Andrea Stefanetti

A mio avviso Rocco Hunt può essere la sorpresa di questo Festival di Sanremo in quanto è rappresentante del rap napoletano, tra gli stili musicali più in voga recentemente. Andrea Stefanetti

Prima dell'inizio di Sanremo 2025, abbiamo chiesto al nostro esperto di darci due pronostici sul possibile vincitore della Karmesse. Ecco il suo pensiero sul principale candidato alla vittoria:

Statistiche e curiosità: le tendenze storiche per scommettere con successo

Se si vuole piazzare delle scommesse sul Festival di Sanremo, conoscere le tendenze passate può essere un buon punto di partenza verso scelte più consapevoli. Vediamo adesso le statistiche delle vittorie precedenti e i generi musicali che hanno avuto più successo, per aiutarti a fare scelte più informate nelle tue scommesse.

▶ Chi vince di più al Festival di Sanremo tra donne, uomini e band?

Sebbene Sanremo 2024 sia stato vinto da una quota rosa, Angelina Mango, la percentuale di vittorie femminili generale resta piuttosto bassa, intorno al 20%. Storicamente, alcune delle vincitrici più celebri sono state Mia Martini (1982), Anna Oxa (1989), Laura Pausini (1993) e Arisa (2014). Tuttavia, alcuni tra i big in gara più favoriti di quest’anno potrebbero confermare il risultato dello scorso anno, come Elodie e Giorgia.

Gli uomini sono storicamente i protagonisti assoluti al Festival: secondo le statistiche, vincono Sanremo circa nel 60% dei casi. Tra i più noti vincitori maschili ci sono Domenico Modugno (1958), Adriano Celentano (1961), Eros Ramazzotti (1984), Tiziano Ferro (2006). Ricordiamo anche le due doppiette di Marco Masini (vincente nel 1990 e nel 2004) e Marco Mengoni (primo classificato nel 2013 e nel 2023).

Per quanto riguarda le band, ricordiamo alcuni gruppi storici che hanno trionfato come: I Ricchi e Poveri (1985), Luca Carboni con La Nuova Generazione (1987) e Maneskin (2021). I Matia Bazar hanno vinto ben due volte: nel 1978 e nel 2002. Statisticamente, le band vincono Sanremo in circa il 15-20% dei casi.

▶ Quale tipo di musica trionfa a Sanremo?

Anche se Sanremo è famoso per la sua varietà musicale, alcuni generi hanno un impatto maggiore sul pubblico e sui giurati nel corso degli anni. Vediamo insieme quali sono gli stili musicali favoriti per la vittoria a Sanremo:

Pop e Melodico: Il genere più tradizionale di Sanremo, il pop melodico, ha sempre dominato. Artisti come Toto Cutugno, Gianni Morandi, e Al Bano hanno rappresentato la "scuola" melodica che è ancora la più amata dal pubblico di Sanremo. Quest'anno, a rappresentare questo stile musicale ci sono intramontabili nomi simbolo della musica italiana come Marcella Bella e Massimo Ranieri.

Rap e Hip-Hop: Negli ultimi anni, il rap e l'hip-hop hanno guadagnato sempre più spazio nel Festival. Nel mirino dei rappresentanti di questo stile, quest'anno vedremo grandi nomi come Achille Lauro, Tony Effe e Fedez.

Musica Napoletana: La musica tradizionale napoletana ha sempre avuto un posto speciale a Sanremo. Se l'anno scorso Geolier ha sfiorato la vittoria, quest'anno c'è tanta attenzione verso Rocco Hunt.

Indie e Alternative: Negli ultimi anni, la scena indie ha guadagnato terreno a Sanremo. Anche quest'anno artisti come Coma Cose, Brunori Sas e Francesca Michielin stanno già facendo incuriosire il pubblico.

▶ Dove vedere Sanremo in TV, in streaming e dall’estero

Il Festival di Sanremo è trasmesso in diretta su Rai 1, dal 6 al 10 febbraio 2024 e tutte le serate saranno visibili in prima serata nazionale. Se possiedi una TV in alta definizione, puoi guardare il Festival in HD su Rai HD al canale 501. Tutte le serate della Karmesse saranno trasmesse in diretta anche su RaiPlay, la piattaforma di streaming ufficiale della Rai. Puoi accedere ai contenuti gratuitamente anche se ti trovi all’estero, registrandoti con un account Rai. Inoltre, RaiPlay offre la possibilità di rivedere le performance e le serate anche in modalità on-demand. Puoi anche scaricare l'app RaiPlay per dispositivi mobili (smartphone e tablet) e guardare Sanremo in streaming in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

FAQ scommesse Sanremo

Dove trovare le quote scommesse su Sanremo?

Tutti i migliori siti scommesse ADM offrono le quote sul vincitore del Festival della musica italiana. Per trovarle occorre andare sulla Sezione Spettacolo > Sanremo > Antepost vincitore.

Chi è il favorito nelle quote vincente Sanremo 2025?

Secondo i bookmakers sono due i principali candidati alla vittoria finale di Sanremo 2025: Elodie e Giorgia.

Quando inizia Sanremo 2025?

Il Festival di Sanremo inizierà il prossimo 6 febbraio.

Chi presenterà il Festival?

Sanremo sarà condotto da Carlo Conti, che ha già presentato il Festival dal 2015 al 2017.