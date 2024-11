Genoa, 777 Partners pronto all'uscita dal club: ecco le prime mosse

L'incontro tra tutti coloro che detengono una partecipazione azionaria - anche minima - nella società rossoblù sembrava inizialmente doversi tenere sabato 30 novembre. Da Villa Rostan, tuttavia, hanno negato che l'appuntamento fosse fissato in tale data e hanno successivamente posticipato per questioni personali inerenti uno dei componenti del consenso. Ciò che è certo è che

L'evento, come detto, è molto rilevante e fortemente atteso dal popolo genoano per almeno due motivi. Il primo è per così dire di natura ordinaria, visto che. Un passaggio obbligato, dal quale non dovrebbero sortire sorprese. Decisamente straordinario, invece, il secondo motivo di rilevanza., infatti, nel corso dell'incontro,In particolare, verranno esautorati i poteri di Josh Wonder e Steven Pasko, co-presidenti e fondatori della holding americana ormai già formalmente non più in controllo del Grifone. Al loro posto verranno messi due membri di fiducia scelti direttamente da A-Cap, la compagnia assicurativa texana che in qualità di maggiore creditrice di 777 prenderà a tutti gli effetti il pieno controllo del Genoa per i prossimi mesi. Almeno finché un nuovo soggetto, attualmente ricercato a livello internazionale dalla banca d'affari Moelis, non assumerà la proprietà del club.

