Genoa, finalmente Miretti: con il Cagliari gol, giocate e tanti applausi

Getty Images

Se è vero che non basta una rondine per fare primavera, è altrettanto innegabile che la sua apparizione nel cielo sia un indizio dell'avvicendamento ormai imminente tra la brutta e la bella stagione. Alla stessa maniera l'ottima prova offerta ieri dapuò essere interpretata come l'auspicio di un periodo finalmente positivo per il centrocampista di proprietà della Juventus.Dopo le mille difficoltà e le altrettante critiche ricevute nei suoi primi mesi al Grifone,Una prova intensa e generosa, condita da belle giocate e coronata dal gol del 2-1 che seppur non sufficiente per regalare i tre punti ai rossoblù di casa ha lasciato comunque la sensazione diffusa che il tunnel in cui si era infilato il ragazzo sia arrivato al termine.

Forse è presto per dare giudizi e di certo bisognerà attendere altre prestazioni del medesimo livello per tracciare un quadro più dettagliato. Intanto peròquella in grado di ribaltare completamente una situazione cambiandone il segno. Il gol, si sa, è sempre un'ottima medicina, anche per chi di mestiere deve fare altro. Ma anche gli applausi di un pubblico che fino a ieri è stato il suo primo e più impietoso critico non possono che far bene all'autostima di un giocatore che se ritrovato può rappresentare una pedina fondamentale nel tentativo di risalita del Grifone.