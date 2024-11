Genoa, ancora rumors sul presidente del Chelsea. Che può portare un ex Inter

AFP via Getty Images

Sono settimane febbrili in casa Genoa, dove l'attenzione collettiva più che sul campo sembra essersi concentrata soprattutto su ciò che accade, o potrebbe accadere, ai vertici della società., giorno dell’assemblea degli azionisti che porterà importanti cambiamenti nella composizione del consiglio di amministrazione del club. Un appuntamento che sancirà il definitivo passaggio di consegne nella gestione societaria dalla 777 Partners, ormai ex proprietaria del Genoa, alla A-Cap, il principale creditore della holding di Miami.

Ma la speranza del popolo rossoblù è un'altra:liberando i tifosi dall'incertezza e dai timori degli ultimi mesi. E a tal proposito le voci che si susseguono aumentano di giorno in giorno. Molti i profili di possibili investitori accostati al Grifone, così come i rumors di chi vorrebbe il club più antico d'Italia ormai già formalmente venduto a un misterioso soggetto la cui identità verrà rivelata soltanto a tempo debito, magari proprio il prossimo sabato.

Tra questi uno dei nomi più gettonati resta quello di, multimiliardario americano, proprietario del Chelsea, definitoper via dei suoi interessi multidisciplinari in diverse franchigie della città degli angeli. Dallo scorso martedì, giorno della nomina di Patrick Vieira a nuovo allenatore del Genoa, il profilo del 50enne resta a detta di molti uno dei più papabili per assumere la guida del club più antico d'Italia. Anzi,Boehly e Vieira, infatti, hanno già collaborato per due stagioni allo Strasburgo.

A ribattere su questo tasto arriva poi la notizia riportata quest'oggi da MondoUdinese che, riprendendo fonti provenienti da Oltremanica, parla in maniera esplicita di una trattativa possibile. Lo stesso portale aggiunge inoltre che in caso di fumata bianca sul passaggio di proprietà,21enne centrocampista di scuola Inter oggi domiciliato proprio al Chelsea.Speranze o verità? Ai tifosi del Genoa non resta che attendere.