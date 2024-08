Genoa, affondo per il 'mago' del Lecce: presentata un'offerta per Oudin

Getty Images

Il Genoa starebbe provando a regalare ad Alberto Gilardino uno dei tre rinforzi richiesti dal tecnico dopo l'amichevole di giovedì scorso contro il Brescia.In particolare il Grifone avrebbe messo nel mirino il 27enne centrocampista avanzato del Leccearrivando ad avanzare una proposta d'acquisto ai salentini da. A darne notizia è Sacha Tovaglieri.Ala destra di piede mancino, il francese soprannominato Il Mago può agire anche come trequartista o esterno di sinistra o, all'evenienza, come mezzala. Dribbling e tiro da fuori sono le sue specialità, come ben sa lo stesso Genoa, punito lo scorso settembre da un sinistro dalla distanza del giocatore nella gara di campionato persa 1-0 al Via del Mare.

Cresciuto nelle giovanili dello Stade Reims, con la cui maglia ha debuttato in prima squadra, Oudin ha poi disputato un paio di stagioni al Bordeaux prima di approdare al Lecce nell'estate 2022. In giallorosso ha fin qui disputato 63 presenze realizzando 6 reti.