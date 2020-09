Il Genoa dovrà fare a meno di Stefano Sturaro ancora per qualche settimana, potendo contare su di lui probabilmente solo dopo la sosta per le nazionali. La conferma è arrivata dalla viva voce dell'agente del giocatore, Carlo Volpi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Stefano sta pagando un infortunio patito alla fine dello scorso campionato. Nulla di preoccupante ma comunque fastidioso. Prima di rientrare in campo starà fuori ancora qualche settimana".