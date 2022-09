Brutte notizie in arrivo dal fronte infortunati per il Genoa, dove si registrano ben due possibili defezioni in vista della gara di sabato contro il Modena.



La più grave è quella che riguarda Pablo Galdames, vittima di un guaio al ginocchio. Le analisi specifiche a cui verrà sottoposto il giocatore nella giornata di oggi si spera possano scongiurare la presenza di una distorsione, ipotesi al momento molto forte e che se confermata costringerebbe il centrocampista cileno ad almeno un paio di mesi di stop.



Decisamente più leggero, invece, il problema accusato da Mattia Bani, messo ko negli ultimi due giorni da un attacco influenzale. Per lui, titolare inamovibile assieme al compagno di reperto Dragusin del pacchetto arretrato rossoblù, le possibilità di essere regolarmente in campo contro gli emiliani non sono poche.



A riportare la doppia notizia è Il Secolo XIX.