Otto punti in cinque gare. Dopo una campagna acquisti a dir poco sontuosa e una corsa all'abbonamento che ha raggiunto cifre storiche, la stragrande maggioranza di tifosi del Genoa non può dirsi certo soddisfatta per come i rossoblù hanno iniziato la stagione.



Due le vittorie e altrettanti i pareggi che hanno anticipato la prima sconfitta dell'anno, quella rimediata venerdì sera a Palermo. Un andamento lento che sta rallentando la corsa del Grifone e al contempo sollevando i mugugni della sua gente. Pur al netto di tutte le attenuanti del caso e considerando che si è pur sempre all'alba di un campionato lunghissimo, attendersi qualcosa di più da Badelj e compagni era comunque del tutto legittimo.



Eppure se si traccia un confronto con l'ultima stagione trascorsa in Serie B dai liguri si scopre che allora il cammino iniziale non fu molto diverso. Nei primi cinque turni del torneo 2006-'07 la squadra allora allenata da Gian Piero Gasperini collezionò 9 punti, ossia appena uno più di oggi, perdendo però ben due gare, contro Lecce e Modena. Come finì quel campionato (assolutamente anomalo per via delle 22 squadre che vi parteciparono) tutti a Genova lo ricordano. Malgrado un avvio balbettante i rossoblù riconquistarono la Serie A dopo 12 anni di lontananza, piazzandosi terzi alle spalle delle corazzate Napoli e Juventus.



Chissà che quel precedente non possa servire da buon augurio per il Grifone di oggi.

Chissà