Getty Images

Genoa, anche De Winter vicino al rientro

Marco Tripodi

24 minuti fa



Un'altra pedina del Genoa è pronta per mettersi a disposizione di Patrick Vieira.



Dopo i recuperi di Mattia Bari, Junior Messias e Vitor Vitinha, tutti in campo seppur con minutaggi differenti domenica scorsa contro il Cagliari, il tecnico francese potrebbe presto contare anche sul rientro di un altro lungodegente.



In settimana infatti potrebbe rivedere il campo di allenamento di Pegli Koni De Winter, fuori per un guaio muscolare dallo scorso 5 ottobre. Il difensore belga sembra aver superato l'infortunio e il suo rimettersi a disposizione della squadra appare solo una questione di tempo. Possibile dunque che l'ex juventino possa essere tra i convocati già per la sfida di domenica prossima contro l'Udinese.