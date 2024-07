Genoa, anche il Grifone prova a inserirsi nella corsa a Bonaventura

Getty Images

Il quasi 35enne centrocampista marchigiano, rimasto svincolato dopo la quadriennale esperienza con la Fiorentina, è in cima ai pensieri di tanti club di A che considerano l'ex milanista un elemento di sicuro rendimento in grado di dare un contributo notevole al gioco delle rispettive squadre.Secondo quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe attirato anche l'attenzione dei rossoblù anche se su di lui appare in vantaggio il Como che già da tempo si è mosso nel tentativo di aggiungerlo all'organico a disposizione di Cesc Fabregas.

Difficile dunque per il Genoa riuscire a imporsi. Ma i rossoblù vogliono comunque restare all'erta, pronti a inserirsi nel caso i cui la trattativa tra i lariani e Bonaventura non dovesse andare a buon fine.