Ore d'ansia in casa Genoa per la situazione fisica di Antonio Sanabria.



L'attaccante paraguaiano, assieme al compagno Daniel Bessa, non ha preso parte ieri pomeriggio alla amichevole disputata a Pegli tra i rossoblù e i dilettanti del Mignanego. Esattamente come il centrocampista italo-brasiliano anche l'ex Betis si è invece allenato in disparte.



Un campanello d'allarme che tuttavia non sembra preoccupare più di tanto Cesare Prandelli ed il suo staff in vista della partita di domenica pomeriggio a Marassi con la Lazio. Il riposo di Sanabria è stata infatti più una scelta precauzionale, dettata dall'affaticamento mostrato dal ragazzo nei giorni scorsi, più che una soluzione estrema. Il numero 9 del grifone dovrebbe pertanto essere regolarmente in campo contro la formazione di Simone Inzaghi fin dal primo minuto.