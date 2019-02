Copiosa e prevedibile vittoria da parte del Genoa sui dilettanti del Mignanego dell'amichevole svolta questo pomeriggio al Signorini di Pegli.



I rossoblu di Cesare Prandelli si sono imposti con un rotondo 15-0 sulla compagine della Valpolcevera i cui pali sono stati per l'occasione difesi dal genoano Jandrei.



Alla partita non ha preso parte Daniel Bessa, ancora alle prese con un fastidio muscolare e rimasto ad allenarsi in disparte.